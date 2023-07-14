В Подмосковье встретили военнослужащих, выполнивших боевые задачи
Фото: [Росгвардия Московской области]
Главное управление Росгвардии по Московской области устроило торжественную встречу бойцам СОБР «Булат» и ОМОН «Пересвет», которые вернулись из служебных командировок.
Подмосковные спецназовцы в течение трех месяцев решали разнообразные задачи. Майор полиции Валерий К награжден медалью «За отвагу». Нагрудным знаком «Участник боевых действий» отмечены пятеро военнослужащих, более 60 — грамотами и ценными подарками.
С возвращением росгвардейцев поздравили родные, близкие, сослуживцы. Бойцы единодушно выразили готовность к выполнению новых заданий командования.
Ранее сообщалось, что подмосковный гребец выиграл медаль Открытого чемпионата Белоруссии.