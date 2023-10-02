В Подмосковье за последние дни ликвидировали восемь лесных пожаров

В конце сентября в Московской области пожарные справились с восемью пожарами, два из которых торфяные.

Как сообщила пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства, общая площадь возгораний составила 0,27 га (Егорьевск, Подольск, Воскресенск, Ногинск, Дмитров). Зампред областного правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что все пожары были потушены в день обнаружения. В ликвидации очагов возгорания участвовали 73 лесных пожарных и 35 единиц техники. В настоящий момент угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Подмосковья ликвидирован уже 175 пожар, в том числе 15 торфяных.

В случае обнаружения возгорания, необходимо незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье скорректировали режим работы светофоров.