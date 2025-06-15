В Подмосковье за сутки произошло семь дорожных аварий при восьми пострадавших

На протяжении субботы, 14 июня, пожарные и спасательные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям по Московской области семь раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. Об этом в своем телеграм-канале сообщили представители этого ведомства.

За сутки в Московской области произошло семь ДТП, на которых потребовалось вмешательство МЧС. При этом пострадало восемь человек, все они были спасены. Пожарные региона 34 раза выезжали на сообщения о возгораниях. В частности, один из пожаров зафиксирован в Солнечногорске. Огнеборцев оповестили о нем в 21.02, и уже через 10 минут первые бойцы противопожарной службы приехали на место ЧП. Еще через 40 минут им удалось локализовать очаг пламени на площади в 100 кв. м. Полностью пожар был ликвидирован за три часа работы пожарных расчетов.

«В результате пожара погибших и пострадавших нет. Привлечено: 16 человек личного состава и 4 единицы техники», — указано в микроблоге.

Сейчас ведется работа по выяснению всех причин возгорания.

Ранее сообщалось, что на трассе под Москвой автобус столкнулся с грузовиком, семь человек пострадали. Авария случилась на 45-м километре Симферопольского шоссе. рейсовый автобус совершил столкновение с грузовым автомобилем во время попутного движения. Среди получивших травмы шестеро пассажиров и водитель.