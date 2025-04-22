В Подмосковье задержали двух человек за хищение офисной техники на 22 млн рублей
МВД: двух подозреваемых в мошенничестве на 22 млн руб. задержали в Подмосковье
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Двое мошенников похитили у коммерческой компании ноутбуки и офисную технику на 22 млн руб. с помощью подложных документов. Злоумышленников задержали правоохранители, об этом сообщил ТАСС.
Издание сослалось на заявление, сделанное Татьяной Петровой, главой управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области. По ее словам, в полицию обратился с заявлением глава одной из коммерческих организаций. Его фирму мошенники обманули на 22 млн руб.
«Установлено, что злоумышленники заключили с фирмой подложный договор на покупку ноутбуков и офисной техники в количестве 246 единиц с отсрочкой платежа на две недели, получили товар и перестали выходить на связь», — указала Петрова журналистам.
Правоохранители сумели установить личность подозреваемых и задержать их. Ими оказались жители Москвы 38 и 35 лет. Их обоих уже взяли под стражу.
Ранее сообщалось, что в шести регионах России правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в хищении денежных средств со счетов умерших людей. Аферистам удалось похитить более 200 млн руб. Возраст задержанных — от 19 до 29 лет, организатором схемы является 44-летний житель города Саратова.