В России раскрыли крупную схему хищения средств со счетов умерших

В шести регионах России правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в хищении денежных средств со счетов умерших людей. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Отмечается, что в течение полутора лет аферисты сумели похитить более 200 млн руб.

По предварительным данным, злоумышленники использовали мошенническую схему, которая включала перевыпуск электронных SIM-карт умерших граждан. Получив доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, они беспрепятственно снимали деньги со счетов покойных жертв.

В ходе расследования были установлены личности девяти подозреваемых. Задержания прошли в различных регионах РФ, включая Красноярский и Приморский края, Саратовскую и Брянскую области, а также Республику Марий Эл и Москву.

Возраст задержанных — от 19 до 29 лет, организатором схемы является 44-летний житель города Саратова.

Следствие выявило более 150 эпизодов преступной деятельности, в результате чего общий ущерб был оценен более чем в 200 млрд руб.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время в отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что дочь экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве 200 млн руб.