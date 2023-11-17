В Подмосковье задержали иностранца за крупный поджог на железной дороге
SHOT: гражданина Молдавии задержали за поджог на железной дороге в Подмосковье
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В Подмосковье задержали мужчину, который в конце августа устроил крупный поджог на железной дороге в Люберецком районе.
Поджигателем оказался 34-летний гражданин Молдавии, пишет SHOT. Он уже дал признательные показания. Выяснилось, что свое преступление мужчина снял на видео и отправил украинским кураторам, которые обещали заплатить десять тысяч рублей на электронный кошелек.
Также стало известно, что регистрации на территории России у задержанного иностранца нет.
В конце августа мужчина вскрыл три шкафа системы управления электрообогревом стрелок на перегоне Овражки — Родники и поджег их.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали восьмиклассницу, которая планировала устроить стрельбу в одной из школ Балашихи.