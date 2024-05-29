В Подмосковье задержали курьера, который два дня караулил девушку и пытался напасть на нее

В Долгопрудном задержали курьера, который два дня караулил семнадцатилетнюю девушку и пытался затащить ее в кусты, сообщает РЕН ТВ .

По информации издания, первый инцидент произошел в середине мая возле многоэтажного дома на Восточной улице. Несовершеннолетняя одна возвращалась домой поздно вечером. К ней подошел мужчина, схватил руками за плечи и пытался отвести в сторону к кустарникам. Однако девушке удалось вырваться и убежать. Эта же ситуация повторилась в минувшие выходные.

После этого несовершеннолетняя вместе с матерью обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый был оперативно задержан. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину после разбойного нападения на продуктовый магазин.