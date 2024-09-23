В Подмосковье задержали местного жителя, зарезавшего своего знакомого

В Подмосковье задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Преступление произошло в Ивантеевке. Правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир находится молодой человек с глубоким ножевым ранением. Увечья пострадавший получил в ходе ссоры со своим знакомым.

В ведомстве уточнили, что 30-летний мужчина скончался еще до приезда скорой, а подозреваемый — 49-летний местный житель — был задержан на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в подмосковном Дмитрове задержали мужчину, который зарезал соседа в ходе ссоры.