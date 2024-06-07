В Подмосковье задержали москвича, обманувшего пенсионера на пять миллионов рублей

В Подмосковье задержали ранее судимого восемнадцатилетнего жителя столицы, который обманул пенсионера на пять миллионов рублей.

Как сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД, в полицию обратился 77-летний мужчина, который рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из силовых ведомств, злоумышленник убедил пенсионера в том, что его деньги находятся в опасности, их нужно снять с банковских счетов и передать курьеру на сохранение.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотических средств.