В Подмосковье задержали мужчину и женщину, которые ограбили школьника
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Подмосковные росгвардейцы задержали по горячим следам подозреваемых в краже сумки у школьника, сообщила пресс-служба ведомства.
Злоумышленниками оказались 32-летняя женщина и ранее судимый за вымогательство мужчина. Пара увидела, что ребенок оставил без присмотра сумку, в которой находились ключи и мобильный телефон. Грабители воспользовались моментом и похитили вещи. Выяснилось, что украденный смартфон они успели сдать в скупку.
Подозреваемых доставили в полицию. По факту произошедшего начата проверка.
Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали мужчину, который разбил машину своего родственника из-за ссоры.