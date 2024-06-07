В Подмосковье задержали мужчину и женщину, которые ограбили школьника

Безопасность
пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО

Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]

Подмосковные росгвардейцы задержали по горячим следам подозреваемых в краже сумки у школьника, сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленниками оказались 32-летняя женщина и ранее судимый за вымогательство мужчина. Пара увидела, что ребенок оставил без присмотра сумку, в которой находились ключи и мобильный телефон. Грабители воспользовались моментом и похитили вещи. Выяснилось, что украденный смартфон они успели сдать в скупку.

Подозреваемых доставили в полицию. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали мужчину, который разбил машину своего родственника из-за ссоры.

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