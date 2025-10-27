В Подмосковье задержали мужчину, который 13 лет находился в федеральном розыске

Сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Московской области задержали мужчину, который с 2012 года находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Егорьевский городской суд приговорил его к лишению свободы на 11 лет за совершение преступления по ч. 4. ст. 111, ч. 3 ст. 163 УК РФ, однако на оглашение приговора суда он не прибыл. После уклонения от отбывания наказания мужчина был объявлен в федеральный розыск. В течение 13 лет он неоднократно менял место жительства, перемещался из одного города в другой и работал разнорабочим в разных сферах, однако был задержан. Теперь он будет отбывать назначенное наказание.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.