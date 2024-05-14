В Подмосковье задержали мужчину, который избил подростка и угрожал ему ножом

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения подростку 2007 года рождения и угрожал ему предметом, похожим на нож.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, все произошло возле одного из магазинов в Шатуре. Пострадавший несовершеннолетний сам обратился в полицию.

Нападавшим оказался местный житель 1987 года рождения. У него изъяли кухонный нож. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заключили под стражу женщину, которая держала в рабстве нескольких иностранцев.