В Подмосковье задержали мужчину, который напал с ножом на знакомого

В Красноармейске задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, в полицию поступило сообщение, что в больницу доставлен мужчина с ножевым ранением.

Выяснилось, что телесные повреждения пострадавший получил в ходе ссоры в одной из квартир в микрорайоне Северный.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области утонул известный якутский рэпер.