В Подмосковье задержали мужчину, который напал с ножом на знакомого
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В Красноармейске задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.
Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, в полицию поступило сообщение, что в больницу доставлен мужчина с ножевым ранением.
Выяснилось, что телесные повреждения пострадавший получил в ходе ссоры в одной из квартир в микрорайоне Северный.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Московской области утонул известный якутский рэпер.