В Подмосковье задержали мужчину, который распространял гашиш через «закладки»

Сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье 30-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы, патрулируя улицы Щелково, заметили подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей занервничал и попытался скрыться в лесу.

Позднее в кармане у злоумышленника обнаружили восемнадцать свертков с неизвестным веществом. Выяснилось, что это был гашиш общей массой свыше двенадцати граммов.

Мужчину доставили в отдел полиции, там он признался, что распространяет наркотические средства путем «закладок». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье задержали жителя Ленобласти, который подозревается в попытке сбыта трех килограммов наркотиков.