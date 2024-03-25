Жителя Ленинградской области, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в лесном массиве около СНТ «Романцево» в городском округе Подольск тридцатилетнего жителя Ленинградской области, подозреваемого в попытке сбыта трех килограммов наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

При личном досмотре злоумышленника оперативники изъяли у него пакет с тремя свертками, внутри которых находилось кристаллическое вещество светлого цвета. В ходе проведенных исследований удалось установить, что содержимое свертков является производным наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой 3 килограмма.

Со слов задержанного, в одном из мессенджеров ему предложили работу по перевозке запрещенных веществ. По указанию работодателя он должен был забрать наркотики по данным ему координатам и ждать дальнейших указаний.

Следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. А Подольским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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