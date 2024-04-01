В Подмосковье задержали мужчину за кражу средств гигиены из магазина

Сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего жителя Подмосковья, который украл средства гигиены из магазина, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево. Злоумышленник пытался покинуть магазин, не заплатив за зубную пасту, гели для душа и дезодоранты.

Мужчина рассчитывал остаться незамеченным, он спрятался за стеллажи и разложил украденное по карманам куртки. Однако действия покупателя заметили сотрудники магазина и нажали тревожную кнопку.

Подозреваемого в краже доставили в полицию. Известно, что мужчина ранее уже был судим. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали жителя Клина, который сел за руль в нетрезвом виде.