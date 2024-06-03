В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в покушении на двойное убийство

В Подмосковье задержали семнадцатилетнего подростка, который подозревается в покушении на двойное убийство, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, накануне вечером несовершеннолетний напал с мачете на восемнадцатилетнюю девушку и двадцатипятилетнего мужчину. Преступление произошло в подъезде одного из домов в Балашихе.

Злоумышленнику не удалось довести свой умысел до конца, уточнили в СК. Сейчас с подозреваемым работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье местный житель нанес тринадцать ударов ножом работнице храма, женщина скончалась на месте.