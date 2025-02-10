В Подмосковье задержали постояльца дома престарелых, убившего пенсионера

В Подмосковье задержали постояльца дома престарелых, который подозревается в убийстве 77-летнего мужчины. Преступление было совершено в Старой Купавне, сообщили в ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, 8 февраля в пансионате между двумя постояльцами произошла ссора. В ходе конфликта один из мужчин убил оппонента.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. Во время допроса он признал свою вину. В рамках расследования специалисты осмотрели место преступления. В дальнейшем будет проведена судмедэкспертиза.

Ранее сообщалось, что житель Волоколамска был приговорен к 16 годам колонии за убийство супружеской пары пенсионеров в 2021 году.