В Подмосковье задержали постояльца дома престарелых, убившего пенсионера
В Старой Купавне постоялец дома престарелых убил 77-летнего мужчину
Фото: [ГСУ СК России по МО]
В Подмосковье задержали постояльца дома престарелых, который подозревается в убийстве 77-летнего мужчины. Преступление было совершено в Старой Купавне, сообщили в ГСУ СК России по региону.
По данным ведомства, 8 февраля в пансионате между двумя постояльцами произошла ссора. В ходе конфликта один из мужчин убил оппонента.
По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. Во время допроса он признал свою вину. В рамках расследования специалисты осмотрели место преступления. В дальнейшем будет проведена судмедэкспертиза.
Ранее сообщалось, что житель Волоколамска был приговорен к 16 годам колонии за убийство супружеской пары пенсионеров в 2021 году.