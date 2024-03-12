Водителя и пассажира каршеринга, подозреваемых в сбыте наркотиков, задержали в Подмосковье

Сотрудники Группы по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из уголовного розыска задержали в Рузском городском округе 28-летнюю жительницу Москвы и ее знакомого — 29-летнего уроженца Тульской области, подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские остановили автомобиль каршеринга, на котором передвигались злоумышленники. Машина выехала ночью из леса около деревни Редькино. При досмотре сумки женщины-водителя транспортного средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с веществом белого цвета.

Согласно проведенным исследованиям, содержимое пакета является производным наркотического средства N-метилэфедрона, общим весом более 800 граммов.

Со слов задержанных, на сайтах в теневом сегменте Интернета они создали аккаунты, с помощью которых получали от неизвестных координаты «мастер-кладов» с наркотиками, забирали их, расфасовывали на более мелкие закладки и распространяли на территории Московского региона. Для передвижения использовали автомобили каршеринга.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. А Рузским районным судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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