В Подмосковье задержали студента за угрозы протаранить школу на машине со взрывчаткой

Молодой студент грозился взорвать Щелковский колледж и заявил об этом в открытую. Вскоре его задержала полиция, сообщает SHOT.

По информации канала, 18-летний житель Фрязино заявил о своих жутких намерениях в общем чате. Он учился в Щелковском колледже, и, судя по содержанию сообщений, ненавидел учреждение. Он признался, что планирует запастись взрывчаткой и въехать в стены здания на машине. По его словам, он уже обладает достаточным количеством СВУ. Сразу после этого откровения студента задержали.

Однако на допросе пыл начинающего «камикадзе» утих. Он стал заявлять, что не хотел никого убивать и по-настоящему не грозил. Свои агрессивные выпады он объяснил тем, что это помогает снять стресс. Сначала студент общался об этом с другом по переписке, что снижало негативные ощущения. Вскоре приятель заблокировал его и жаловаться стало некому.

После этого молодой человек нашел общие чаты, где пугал людей недостоверной информацией. Пока в ситуации продолжают разбираться следователи.

Ранее сообщалось, что жителя Подмосковья задержали за незаконную охоту.