В Подмосковье задержали велосипедиста, который трижды выстрелил в полицейского

В Домодедово задержали 24-летнего мужчину, который подозревается в применении насилия в отношении полицейского, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, в среду сотрудники правоохранительных органов заметили в лесополосе подозрительных мужчин на велосипедах. Полицейские попросили велосипедистов предъявить документы, но один из них достал пистолет и выстрелил не менее трех раз.

В результате один сотрудник полиции был ранен, он сейчас находится в стационаре.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали жителя столицы, который обманул пенсионера на пять миллионов рублей.