В Подмосковье загорелся склад с пластиковой продукцией

В деревне Большое Буньково в Московской области произошел крупный пожар на складе, где хранятся пластиковые изделия. Об этом сообщило МЧС России. По информации ведомства, огнем охвачена площадь в 3,3 тыс. кв м.

На место происшествия выехали 45 сотрудников и 10 единиц специализированной техники. Огонь быстро распространился по территории склада из-за наличия легковоспламеняющихся материалов.

Пожарные подразделения работают на месте, обеспечивая безопасность и пытаясь предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние объекты.

На данный момент информация о пострадавших и причинах возникновения пожара уточняется. МЧС призывает граждан сохранять спокойствие и не приближаться к зонам, где ведутся пожарные работы.

Ранее сообщалось, что подмосковные огнеборцы спасли семь человек из горящего здания в поселке Развилка Московской области. Там загорелось производственное общежитие. Всего из здания эвакуировали 25 человек.