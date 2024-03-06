Житель Подмосковья получил 17 лет колонии за убийство беспомощной матери

Жителя Орехово-Зуево 1977 года рождения признали виновным в убийстве собственной матери, которая находилась в беспомощном состоянии, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло летом 2019 года в Ликино-Дулево. Мужчина поссорился с матерью. В ходе конфликта он избил потерпевшую и несколько раз ударил ножом. Женщина скончалась.

Обвиняемый пытался скрыть следы преступления. Он переодел мать в чистую одежду, а улики выбросил. Московский областной суд приговорил мужчину к семнадцати годам колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Московской области получил семь лет строгого режима за убийство знакомого.