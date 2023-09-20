В подмосковной Балашихе из-под завалов взорвавшегося дома извлекли женщину

По данным МЧС, пострадавшая была заблокирована на шестом этаже. Спасатели и кинологи с собаками продолжают поиски людей. В оперативный штаб на место взрыва прибыл губернатор Андрей Воробьев.

Взрыв произошел утром в среду на четвертом этаже девятиэтажного дома № 10 на улице Октябрьская. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее десяти квартир. Как сообщили в МЧС, погибли три человека. Кроме того, двоих пострадавших госпитализировали. Всего спасатели эвакуировали 170 человек. Им оказывают помощь психологи МЧС России.

На месте работают десять бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф, более 160 спасателей, следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове открыли памятник погибшему в годы ВОВ летчику.