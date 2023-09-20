В подмосковном Серпухове открыли памятник погибшему в годы ВОВ летчику

На кладбище в селе Турово (городской округ Серпухов) открыли памятник погибшему в 1941 году летчику-истребителю Петру Жидкову.

Советский воин погиб 4 ноября 1941 года в бою с двумя фашистскими бомбардировщиками в небе над деревней Игумново. Один «юнкерс» был сбит, но при этом и Петр Жидков получил тяжелые ранения. Он сумел жестко посадить свой самолет в поле колхозники подбежали к уже мертвому летчику. По документам в планшете летчика они узнали, что это старший лейтенант Петр Жидков.

На открытии памятника герою выступили заместитель главы администрации Серпухова Игорь Суровиков, майор авиации Владимир Сигаев, ученик 6 класса Туровской школы Степан Матюшин. Собравшиеся почтили минутой молчания память Петра Жидкова и возложили цветы к новому монументу. Над могилой летчика ведет шефство волонтерский отряд «Надежда» при Туровской средней общеобразовательной школе.

Памятник установлен благодаря федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы».

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