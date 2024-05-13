В подмосковной пятиэтажке ночью отравилась целая семья — СМИ
«МК»: в подмосковной пятиэтажке ночью отравилась целая семья
В пятиэтажном доме в подмосковном Щелково отравилась семья, сообщает «МК: срочные новости».
Инцидент, по информации издания, произошел минувшей ночью, пока глава семейства гулял с собакой во дворе. Когда мужчина вернулся в квартиру, он обнаружил, что его 38-летняя супруга, 15-летний сын и полугодовалая дочь лежат без сознания.
На место приехали медики, они госпитализировали пострадавших. Что стало причиной случившегося, пока неизвестно. По мнению мужчины, произошла утечка газа, но при этом запаха в подъезде не было.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве спасли пожилую женщину, которую придавило упавшим шкафом.