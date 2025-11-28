В подмосковном ГУФСИН прошли сборы сотрудников производственно-технических служб

В ГУФСИН России по Московской области состоялись двухдневные учебно-методические сборы сотрудников производственно-технических служб аппарата Управления и подведомственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сборы провели под руководством замначальника областного ГУФСИН Дмитрия Ивонина, в рамках них на базе исправительной колонии № 5 (г. Можайск) состоялись учебно-практические занятия. Так, участники обсудили организацию производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных, провели анализ финансово-экономического состояния центров трудовой адаптации осужденных и не только. После сборов сотрудникам предстояло пройти тестирование.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.