Задержание россиянина, переводившего криптовалюту на счета ВСУ, попало на видео

В Воронеже задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании ВСУ, сообщил ТАСС. Отмечается, что мужчина переводил на счету врага криптовалюту.

Момент задержания россиянина попал на видео. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают его во дворе жилого дома. Подозреваемого доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

Предварительно, задержанный добровольно признался в оказании финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. Он объяснил, что переводил крипту для закупки вооружения, которое использовалось против российский военнослужащих.

ФСБ России неоднократно предупреждала о деятельности украинских спецслужб, направленной на вербовку россиян. Основным каналом для установления контакта являются социальные сети и мессенджеры.

Россиянам напомнили, что сотрудничество с вражескими организациями и формированиями карается по закону и может быть квалифицировано как государственная измена и содействие террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что суд в Ярославле направил в психбольницу собиравшегося отравить работников ОПК украинского агента.