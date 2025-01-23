В подмосковном Клину загорелось складское здание

В Московской области загорелся склад, который находится в Клину на Волоколамском шоссе. Об этом сообщило РИА Новости.

По утверждению издания, в городе Клин, который находится в Московской области, произошло ЧП. Там загорелся склад, расположенный на Волоколамском шоссе. По некоторым данным, вспыхнувшее здание относится к складскому комплексу «Логистера». Пожарные уже приступили к тушению возгорания, они присвоили данному ЧП второй уровень сложности.

Ранее сообщалось о пожаре в Набережных Челнах. Там загорелся санаторий «Жемчужина». Пламя вспыхнуло на втором этаже трехэтажного здания. Спасатели вовремя провели эвакуацию людей, выведя на улицу более 60 человек. По этой причине по итогам ЧП нет ни жертв, ни пострадавших. В настоящее время специалисты работают над установлением причины возгорания.