В подмосковном парке нетрезвый мужчина пытался зарезать экс-супругу

В подмосковных Мытищах задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство бывшей супруги.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, в минувшую пятницу мужчина поругался с бывшей женой и нанес ей несколько ударов ножом. Все произошло на глазах прохожих в одном из городских парков.

Пострадавшая сейчас находится в реанимации, уточнили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Московской области будут судить мужчину, который грабил одиноких пенсионерок.