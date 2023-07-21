В подмосковном Пушкине прошла акция «Каникулы с Росгвардией»
Фото: [Росгвардия МО]
Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны провели традиционную акцию с ребятами, отдыхающими в оздоровительном лагере «Дружба».
Росгвардейцы напомнили детям, как следует вести себя в общественных местах при массовых мероприятиях, о каких основных правилах безопасности нужно помнить на дорогах. С большим интересом был осмотрен патрульный автомобиль. Ребята активно задавали вопросы по устройству работы специальных технических средств.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине отреставрирован дом декабриста Шаховского.