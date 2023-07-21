В подмосковном Пушкине прошла акция «Каникулы с Росгвардией»

Безопасность

Фото: [Росгвардия МО]

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны  провели традиционную акцию с ребятами, отдыхающими в оздоровительном лагере «Дружба».

Росгвардейцы напомнили детям, как следует вести себя в общественных местах при массовых мероприятиях, о каких основных правилах безопасности нужно помнить на дорогах. С большим интересом был осмотрен патрульный автомобиль. Ребята активно задавали вопросы по устройству работы специальных технических средств.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине отреставрирован дом декабриста Шаховского.

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