В подмосковном Раменском задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

Сотрудники Раменского ОВО Главного управления Росгвардии по Московской области задержали местного жителя, который находится в федеральном розыске.

Патруль обратил внимание на гражданина, который, заметив правоохранителей, засуетился, стал проявлять сильную нервозность. Росгвардейцы остановили его для проверки документов. Выяснилось, что гражданин на протяжении уже шести месяцев находится в федеральном розыске за ранее совершенную кражу на территории Подмосковья. Мужчину препроводили в полицию. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорскеврач извлек арбалетную стрелу из головного мозга пациента.