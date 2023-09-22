В подмосковном Щелкове во время пожара сгорела гончарная мастерская
Фото: [Елена Катасонова]
В Щелкове в Советском переулке продолжает гореть торгово-офисный центр.
Известно, что обрушилась мансарда. По словам Ирины Пожидаевой, которая арендовала помещение в здании и организовала здесь гончарную мастерскую, все дорогостоящее оборудование сгорело.
«Мы работали здесь более трех лет. Была мастерская керамики, дети и взрослые занимались. Все выгорело дотла, ничего не осталось. А там была очень дорогая печь. Это — основа бизнеса. Теперь все с нуля придется начинать», — сообщила пострадавшая.
Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы оказали помощь пострадавшему в ДТП мотоциклисту.