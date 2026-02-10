В подмосковном СИЗО пресекли попытку передачи бритвенных станков с наркотиками
Фото: [ГУФСИН России по Московской области]
В следственном изоляторе № 11 города Ногинска пресекли попытку передачи запрещенных веществ, при проведении досмотра передачи, предназначенной одному из обвиняемых, были обнаружены наркотики, спрятанные в бритвенных станках. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
Мужчину, продававшего предметы, задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.
