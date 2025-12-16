В подмосковной Дубне отражается атака дронов ВСУ

В Московской области, в районе городского округа Дубна, в настоящий момент фиксируется и отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом оперативно сообщил в своем телеграм-канале глава округа Максим Тихомиров, призвав население к спокойствию и соблюдению мер безопасности.

По словам чиновника, над территорией округа «возможна работа ПВО». В связи с этим Максим Тихомиров обратился к жителям с настоятельной просьбой: «сохранять спокойствие», «не приближаться к окнам» и «без необходимости не выходить на улицу». Эти рекомендации направлены на минимизацию рисков для граждан в условиях потенциальной угрозы.

Подробности инцидента и количество задействованных беспилотников уточняются. Соответствующие службы приведены в состояние повышенной готовности для обеспечения безопасности и ликвидации возможных последствий.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила 83 беспилотника над регионами РФ в ночь на 16 декабря.