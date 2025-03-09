В подмосковных Химках утонула 12-летняя девочка

В Химках 12-летняя девочка утонула в результате разлома льда на водоеме. Об этом сообщило МЧС России.

Инцидент произошел в субботу, 8 марта, когда две школьница решили выйти на лед, образовавшийся на канале имени Москвы. В один момент лед начал таять и трескаться, и девочки провались в воду. Испуганные дети начали громко звать на помощь. Прохожие, услышав крики, бросились спасать детей.

Им удалось вытащить из воды одну из девочек, однако второго ребенка спасти не удалось. Прибывшие на место чрезвычайного происшествия (ЧП) сотрудники МЧС впоследствии достали из воды тело девочки.

Эксперты напоминают, что с приходом весны таяние льда на водоемах создает множество опасностей. В связи с этим гражданам стоит внимательнее относится к своей безопасности — ни в коем случае не выходить на замерзшие водоемы, так как при любых колебаниях или даже от веса человек лед может треснуть.

Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» выявили почти 30 водоемов с тонким и хрупким льдом в Подмосковье.