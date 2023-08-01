В Подмосковье следят за вывозом из садоводческих хозяйств коммунальных отходов

Информацию до собравшихся довели первый замглавы администрации городского округа Сергей Горячев, представитель оператора, замдиректора по связям с общественностью и СМИ филиала «Подмосковный» Андрей Пащенко. Председатели СНТ были предупреждены о недопустимости халатного обращения с мусором. Для вывоза отходов необходимо заключать соответствующие договора с региональным оператором, как этого требует федеральный закон. Нарушение чревато штрафом до 250 000 рублей на юридическое лицо.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Доме детского творчества началась августовская смена.