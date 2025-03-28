В Подольске представили перечень мер для обеспечения пожарной безопасности

Вопросы обеспечения пожарной безопасности обсудили в Подольске в рамках заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя главы округа Игоря Семенова. Об этом сообщили в соцсетях администрации Подольска.

В заседании приняли участие представители ГУ МЧС России по Московской области, подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» и структурных подразделений администрации.

По итогам заседания был сформирован перечень задач для профильных ведомств. Так, собственникам земель сельхозназначения необходимо произвести опашку и обустроить минерализованные полосы. В лесопарковых зонах необходимо организовать патрулирование. Также нужно провести выездные проверки в населенных пунктах, на объектах организаций отдыха детей, на территориях СНТ, подверженных угрозе пожаров. Кроме того, было поручено организовать профилактические мероприятия в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион подготовился к прохождению пожароопасного периода.