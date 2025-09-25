В Подольске задержан мужчина, ударивший мать на глазах у малыша

В Подольске задержан мужчина, устроивший жестокую драку в магазине. Он нанес побои женщине, которая заступилась за своего плачущего ребенка, после чего скрылся, но был быстро найден правоохранителями. Об этом сообщает РИА Новости.

В подмосковном Подольске правоохранители задержали 47-летнего жителя Тульской области по подозрению в жестоком нападении на женщину. Инцидент, записанный камерами наблюдения, произошел в одном из местных магазинов.

По данным источника, конфликт начался с того, что мужчина начал агрессивно реагировать на плач маленького ребенка в очереди на кассе. Он стал грубо высказываться в адрес малыша. 46-летняя мать ребенка Светлана сделала ему замечание. В ответ на это посетитель с размаху ударил женщину локтем в лицо, а затем с силой толкнул ее, отчего она ударилась головой о стену.

После нападения злоумышленник попытался скрыться с места происшествия. Однако благодаря оперативной работе полиции его личность была быстро установлена, и вскоре последовало задержание. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Следствие сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе и возможную причастность задержанного к другим правонарушениям. Пострадавшая женщина получила медицинскую помощь.

