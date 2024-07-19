В брошенной украинскими военными части Торецка были обнаружены десятки погибших местных жителей. Их тела были свалены в подвалы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление силовиков из Донецкой народной республики.

По словам свидетелей, тела обнаруживают в жилых домах частных домов. Все погибшие скончались из-за ударов по ним со стороны украинской армии.

«Есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса, есть те, кого просто расстреляли, или же забросали зажигательными снарядами», - заявил представитель силовых структур журналистам.

По его словам, речь идет о десятках погибших людей. Большинство из них – это старики, хотя есть и мужчины самого разнообразного возраста. Объединяет их одно – все они были мирными жителями. Беженцы, которых вывозили российские бойцы из Торецка, подтвердили факты расправы ВСУ над штатскими. Украинская армия целенаправленно наносила удары по убежищам, в которых пряталось местное население.

Ранее советник главы ДНР Кимаковский уже сообщал о расправе украинских боевиков над мирными жителями. Беженцы пытались эвакуироваться из Торецка, но их расстреляли с украинских позиций.