В поле под Волгоградом грибники нашли обломки беспилотника с украинскими надписями

Рядом с селом Нижний Балыклей, которое расположено в Волгоградской области, были найдены обломки украинского беспилотника. Об этом рассказал портал V1.ru.

Необычная находка была сделана жителями села Нижний Балыклей, что находится рядом с Волгоградом. Люди пошли в поле за грибами, а нашли там обломки БПЛА, на которых сделаны надписи на украинском языке. Эти обломки были раскиданы вокруг обширной и глубокой воронки. Издание даже выложило у себя видеозапись, сделанную теми, кто наткнулся на необычные предметы.

«Упал в поле, далеко от жилых домов, это ближе к Нижнему Балыклею. Никаких повреждений нет», — так прокомментировала ситуацию Татьяна Якубова, глава Верхнебалыклейского сельского поселения.

Ранее сообщалось о пяти беспилотниках ВСУ, которые были сбиты за ночь на 30 января над Брянской и Белгородской областями. Еще два БПЛА перехватили над Крымом.