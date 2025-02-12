В полицию Индии поступил звонок с предупреждением об угрозе жизни премьеру Моди

В полицию Мумбаи поступил звонок с предупреждением о потенциальной террористической угрозе в отношении самолета премьер-министра Нарендры Моди во время его зарубежной поездки, сообщило агентство ANI, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Информация об угрозе была получена 11 февраля. Ввиду ее серьезности полиция незамедлительно уведомила соответствующие службы и начала расследование.

Звонивший, которого заподозрили в совершении этого звонка, был задержан в районе Чембур в Мумбаи. У него диагностировано психическое расстройство.

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