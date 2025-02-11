Российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж на выставке в Индии

На международной аэрокосмической выставке Aero India состоялась презентация российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э, который привлек повышенное внимание специалистов и посетителей. Об этом пишет РИА Новости.

Российская экспортная версия истребителя пятого поколения Су-57Э стала одной из главных сенсаций авиасалона Aero India 2025. С первых часов работы выставки боевой самолет оказался в центре внимания иностранных специалистов и индийских летчиков, которые проявили особый интерес к представленному вооружению истребителя.

Значительное число посетителей собрали и демонстрационные полеты Су-57Э, во время которых были продемонстрированы летные возможности машины. Посол России в Индии Денис Алипов подчеркнул уникальность представленного истребителя, отметив его главное преимущество — подтвержденную боевую эффективность в реальных условиях.

По словам российского дипломата, это единственный истребитель пятого поколения в мире, который прошел проверку в боевых условиях, что является весомым аргументом в пользу развития военно-технического сотрудничества с Россией. Алипов также отметил, что даже американский F-35 не может составить конкуренцию российскому самолету именно благодаря наличию реального боевого опыта.

Российская сторона рассматривает презентацию Су-57Э как важный шаг в развитии военно-технического сотрудничества с Индией, традиционно являющейся одним из ключевых партнеров России в сфере оборонной промышленности.

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