Военный эксперт Леонков: «Искандер» может уничтожить базу ПРО США в Польше

Российский комплекс «Искандер», который стоит на вооружении ВС РФ, в состоянии уничтожить базу противоракетной обороны Соединенных Штатов, которая находится на территории Польши. Об этом сообщил военный эксперт Леонков. Его точку зрения привело РИА Новости.

Американская база ПРО Aegis начинает функционировать в Польше. При этом у России есть способ дотянуться до нее в случае вооруженного противостояния между РФ и странами НАТО. Эксперт напомнил, что в Калининградской области базируется оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», который дотягивается до данного объекта.

«Дальность полета позволяет эту базу «обнулить», если начнется некий глобальной конфликт между странами НАТО и РФ. Изначальная эффективность, которая задумывалась для этой базы в Редзиково, утратила актуальность», — указал Леонков.

В связи с этим строительство базы приостанавливалось, но затем было решено ее достроить и ввести в эксплуатацию. При этом у российской стороны нет возможности проверить, какие именно ракеты запускаются с объекта США. По этой причине можно легко перепутать запуск противоракет с пуском крылатых ракет, которые снабжают ядерной боеголовкой.

Ранее сообщалось, что база Aegis должна начать действовать уже 13 ноября. Руководство Польши считает, что ввод ее в эксплуатацию существенно повысит безопасность данной страны.