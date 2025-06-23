В Польше раскрыли планы покушения на Зеленского

На лидера киевского режима Владимира Зеленского планировалось покушение в аэропорту польского города Жешув, расположенного на юго-востоке страны. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передается в телеграм-канале «Страна.ua».

Согласно его заявлению, подозреваемый в подготовке покушения является гражданином Польши, ранее проходившим военную службу. Отмечается, что он на протяжении многих лет придерживался просоветских взглядов.

Предварительно установлено, что для совершения покушения предполагалось использовать беспилотный летательный аппарат типа FPV. Кроме того, по словам Малюка, рассматривался альтернативный сценарий с применением снайперского вооружения.

Ранее сообщалось, что один из министров Зеленского пропал после поездки в ЕС.