В Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий

Правоохранители Польши задержали сразу восемь человек за то, что они готовили диверсии на территории страны. Об этом в социальной сети Х сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

По утверждению главы правительства Польши, задержания были проведены в различных уголках страны.

«Они были задержаны в рамках акции, проведенной Агентством внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами», — указал он.

Всего, по словам Туска, задержанию подверглись восемь человек. Всем им вменяют подготовку диверсионных действий. Никаких уточнений, какие именно должны были быть проведены диверсии, не последовало.

