В Польше задержан гражданин Украины по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков»

Полиция Польши задержала украинца, которого объявили в розыск в Германии за причастность к подрывам газопроводов «Северный поток». Об этом сообщило радио RMF FM.

Гражданин Украины был объявлен в розыск судом ФРГ. На него выписан европейский ордер на арест. Теперь же фигуранта ордера задержали в Польше.

«В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе „Северный поток“», — указали радиожурналисты.

Теперь задержанный ожидает экстрадиции в Германию для дальнейшего проведения следственных действий.

