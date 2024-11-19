Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в Польше консульства России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о возможности закрытия оставшихся российских консульств в стране.

Такое решение может быть принято, если, по его словам, Россия продолжит осуществлять деятельность, которую якобы в Европе воспринимают как акты саботажа. Заявление прозвучало в Варшаве после встречи министров иностранных дел стран «Веймарского треугольника плюс». Об этом пишет агентство Reuters.

22 октября польские власти приняли решение о закрытии генерального консульства Российской Федерации в Познани и высылке его сотрудников. Деятельность данного представительства должна быть прекращена до 30 ноября. До принятия этого шага в Польше функционировали три российских консульства — в Кракове, Познани и Гданьске.

Польская сторона также оставила открытой возможность пересмотра статуса российского посла в Варшаве. В то же время, в России продолжают работать три консульства Польши, расположенные в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске.

Официальная позиция Москвы последовала незамедлительно. Представитель российского МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу действий Варшавы, назвав их проявлением русофобии и излишнего подозрения. Она подчеркнула, что Россия готовит ответные меры в ответ на ограничительные действия польской стороны.

Ранее стало известно о том, что Россия готовит ответ на враждебный шаг Польши с закрытием генконсульства.