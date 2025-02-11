В Полтавской области поврежден объект газодобычи

В украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о том, что из-за обстрелов Полтавской области был поврежден объект газодобычи. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее также во вторник сообщалось о том, что в Полтаве звучала воздушная тревога, и на ее фоне прогремели взрывы. В результате этих взрывов и обстрелов поврежден оказался объект газодобычи, в результате чего сразу девять населенных пунктов остались без газоснабжения.

Отдельно ДТЭК заявили, что попадание в объект газодобычи произошло во время утренней атаки. Сейчас объект не работает, идет оценка повреждений и разрушений.

Ранее эксперт уже сообщал о причинах массированного удара по Украине.