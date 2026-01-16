В популярном бизнес-центре Владивостока потушили пожар

Утром 16 января в бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке произошел пожар, сообщило местное управление МЧС. Возгорание началось в кафе корейской кухни, расположенном на первом этаже здания. Территория вокруг была окутана густым дымом, который быстро распространялся по вентиляционным шахтам.

Пожарные расчеты, прибывшие на место инцидента, оперативно приступили к тушению огня. Спасателям пришлось разбить окно для доступа к очагу возгорания.

Несмотря на то, что основную массу людей удалось вывести на улицу, двери на некоторых верхних этажах оказались заблокированы.

Сообщение о пожаре поступило в службы в 10:33 по местному времени. К этому моменту уже 57 человек смогли самостоятельно покинуть здание. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади примерно 30 кв. м. В оперативных мероприятиях было задействовано пять единиц специальной техники и 19 сотрудников экстренных служб.

В 11:23 стало известно, что инициативу по эвакуации первыми проявили сотрудники охраны бизнес-центра, которые обходили этажи и стучали во все двери. Вход в здание был открыт, и некоторым сотрудникам разрешили вернуться за личными вещами. Спасателям удалось эвакуировать одного человека с девятого этажа.

К 12:48 пожар был полностью потушен. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Для выяснения причин возгорания дознаватели МЧС начали служебную проверку.

Бизнес-центр «Игнат» построен в 2006 году. В нем располагаются многочисленные офисы компаний и предприятия общественного питания, включая кафе, где произошло возгорание.

